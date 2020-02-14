Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
  
Регламент для беспилотников: Госсовет Татарстана разработали закон о работе беспилотного транспорта
   
Альтернатива ипотеке: в РФ разрабатывают программу социальной аренды
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
14.02.20 08:07

Главой администрации Барнаула стал и.о. градоначальника Вячеслав Франк

© РИА Новости. Антон Денисов
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Думы Барнаула (Алтайский край) на очередном заседании в пятницу большинством голосов выбрали главу администрации города - им стал исполняющий обязанности главы города, первый замглавы городской администрации Вячеслав Франк, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с места события.

В ходе голосования свои голоса Франку отдали 29 из 38 депутатов городского парламента.

"В жизни города нет второстепенных вопросов и задач. Их решение затрагивает интересы тысяч людей. Но есть проблемы, имеющие общегородское значение, волнующие каждого. Сегодня у нашего города есть уникальные инструменты для их решения - национальные проекты. Именно на них я построил свою программу, и убежден, что их реализация во многом станет основой повышения качества жизни барнаульцев", - сказал Франк.

Теперь с избранным главой администрации будет заключен контракт, после чего он вступит в свои полномочия.

Франк родился 6 мая 1965 года в Барнауле. Он окончил строительный техникум, Институт экономических преобразований и управления рынком. Длительное время работал в строительных организациях. C 1 апреля 2014 года назначен на должность заместителя главы администрации города, а в 2017 году - стал первым заместителем главы.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.02.20 17:42
Приговор студенту ВШЭ Жукову оставлен в силе
.
  13.02.20 16:20
Facebook оштрафовали на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ
.
  13.02.20 15:35
Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД
.
  13.02.20 11:38
Бизнесмен Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд руб. банка "Открытие"
.
  13.02.20 11:16
Радиоактивный грунт с участка строительства ЮВХ вывезут в мае 2020 года
.
  13.02.20 11:02
В Москве приняты все меры по недопущению распространения коронавируса
.
  13.02.20 09:18
Все причалы Северного речного вокзала будут отремонтированы к началу навигации
.
  13.02.20 08:29
Платформы МЦД Ленинградская, 47 км и Петровско-Разумовское переименуют
.
  12.02.20 16:53
Профильный комитет Госдумы одобрил поправку о сенаторстве экс-президентов РФ
.
  12.02.20 16:38
Мосгорсуд перевел под домашний арест трех фигурантов "дела Baring Vostok"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket