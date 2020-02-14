Главой администрации Барнаула стал и.о. градоначальника Вячеслав Франк

14.02.20 08:07

© РИА Новости. Антон Денисов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Думы Барнаула (Алтайский край) на очередном заседании в пятницу большинством голосов выбрали главу администрации города - им стал исполняющий обязанности главы города, первый замглавы городской администрации Вячеслав Франк, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с места события.

В ходе голосования свои голоса Франку отдали 29 из 38 депутатов городского парламента.

"В жизни города нет второстепенных вопросов и задач. Их решение затрагивает интересы тысяч людей. Но есть проблемы, имеющие общегородское значение, волнующие каждого. Сегодня у нашего города есть уникальные инструменты для их решения - национальные проекты. Именно на них я построил свою программу, и убежден, что их реализация во многом станет основой повышения качества жизни барнаульцев", - сказал Франк.

Теперь с избранным главой администрации будет заключен контракт, после чего он вступит в свои полномочия.

Франк родился 6 мая 1965 года в Барнауле. Он окончил строительный техникум, Институт экономических преобразований и управления рынком. Длительное время работал в строительных организациях. C 1 апреля 2014 года назначен на должность заместителя главы администрации города, а в 2017 году - стал первым заместителем главы.