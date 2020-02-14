Лимаренко поддержал внесение запрета на отчуждение земель в Конституции РФ

14.02.20 08:31

© РИА Новости. Михаил Климентьев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Конституционный запрет на отчуждение российских территорий поставит точку в вопросе принадлежности Курильских островов, считает сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.

"Вчера на встрече с президентом актёр и режиссёр Владимир Машков озвучил очень важную для жителей островов идею - закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Это справедливая инициатива, которая могла бы окончательно и бесповоротно поставить точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности Курильских островов", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.

Он напомнил, что ровно год назад на Курилах был проведен опрос, по результатам которого 96% жителей выступили против передачи островов Японии.

"Буквально на днях я вернулся из рабочей поездки на острова Кунашир и Шикотан и могу сказать: мнение жителей нисколько не изменилось. Сахалинцы и курильчане считают Курилы российской землей", - сказал Лимаренко.

Губернатор добавил, что хотел бы лично поблагодарить актера за такую инициативу, и пригласил его приехать на Сахалин, "чтобы своими глазами увидеть природные красоты региона".

В четверг Машков на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию сообщил, что, проехав по стране, услышал опасения россиян по поводу возможного отчуждения отечественных земель после ухода с должности Путина.

"Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать - нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя. Железобетонно", - цитирует пресс-служба слова Машкова.

Президент эту идею поддержал, дав поручение юридическим службам оформить ее должным образом.