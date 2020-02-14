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14.02.20 08:45

Депутаты предложили ввести акциз на бестабачный снюс

© РИА Новости. Павел Лисицын
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Законопроект, который вводит в России акциз на бестабачный никотиновый снюс (никпэки) внесен в Госдуму. Роспотребнадзор в конце 2019 г. приказал своим региональным отделениям принять меры по пресечению оборота данной продукции, а Совет Федерации просил правительство запретить никпэки.

Законопроект (N900607-7) размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Авторы законопроекта - первый зампред комитета по бюджету Сергей Катасонов (ЛДПР), депутаты от "Единой России" Айрат Фаррахов и Алексей Веллер.

В Налоговый кодекс (НК) вводится определение бестабачного никотинового снюса. Это нетабачная никотинсодержащая продукция орального потребления, изготовленная из нетабачного сырья, с добавлением никотина и других ингредиентов, назначением которой является "доставка никотина потребителю через слизистую ротовой полости" и которая при этом "не предназначена для употребления человеком в пищу".

Ставку акциза предлагается установить с 1 апреля 2020 г на уровне 3 тыс. 172 руб. за кг, с 1 января 2021 г. - 3 тыс. 299 руб. за кг., с 1 января 2022 г. - 3 тыс. 431 руб. за кг.

"Ставка акциза устанавливается на уровне ставки акциза на табак жевательный, поскольку данные категории продукции похожи по способу упаковки (порционные пакетики в потребительской упаковке) и уже существует отработанные схемы правоприменения и контроля расчета и уплаты акцизов", - говорится в пояснительной записке.

По подсчетам авторов, принятие акциза принесет бюджету РФ в 2020 г. 3 млрд руб., в 2021 г. - 4,8 млрд руб., в 2022 г. - 5,5 млрд руб.

Продажа снюса с содержанием табака запрещена в РФ с 2016 года, соответствующий закон (N665383-6) был принят Госдумой 22 декабря 2015 г. и подписан президентом 30 декабря. При этом, как говорится в письме Роспотребнадзора от 20 декабря 2019 г., в России широкое распространение получил аналог запрещенного в России снюса, где табак заменен на никотин. В письме ведомства говорится, что по способу применения (жевание и сосание) и форме выпуска бестабачный снюс можно отнести к пищевой продукции, а пищевая продукция должна быть на рынке при ее соответствии техническим регламентам. С учетом этого Роспотребнадзор приказал своим региональным органам принять меры по пресечению оборота данной продукции.

Тему распространения бестабачного снюса поднимали сенаторы, которые на завершающей в декабре 2019 г. сессии приняли обращение в правительство с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никпэков. В документе напоминалось, что законодательство РФ, регулирующее сферу оборота и потребления табачной продукции, не распространяется на такие товары, потому что никпэк не содержит табак.

В этой связи сенаторы просили правительство временно приостановить торговлю - до того момента, пока не будет введено соответствующее государственное регулирование. "Почему нельзя в данном случае просто наложить запрет и дальше уже разбираться? Мы видим, сколько детей посажено на эту никотиновую иглу. Произведено в Швеции, коробочки красивые, очень красивый дизайн - всё это специально делается привлекательным для подростков. А мы ждём чего-то и не можем такой запрет наложить", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В сентябре Госдума уже вводила акциз на продукцию IQOS и GLO и на многоразовые электронные сигареты.

Депутаты Катасонов и Веллер являются авторами принятого в конце 2018 г. закона о введении повышающего коэффициента при расчете акцизов не только на производство табачной продукции, но и на импорт, что позволило пресечь практику создания импортерами избыточного товарного запаса. В соавторстве с депутатом Фарраховым ими был также внесен законопроект о введении единой минимальной цены на табачную продукцию (законопроект на рассмотрении, у СП замечаний нет), а также авторами законопроекта о штрафах до 50 тыс. руб. за ввоз сигарет сверх установленной нормы из стран ЕврАзЭс (на рассмотрении, поддержан правительством).

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