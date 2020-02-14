Азаров приостановил присоединение нового поселка к Самаре после обращения жителей

14.02.20 08:57

© РИА Новости. Григорий Сысоев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Процедура включения поселка "Южный город" в границы Самары прекращена до того момента, пока не будут выслушаны доводы его жителей, сообщил в пятницу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Twitter.

Губернатор пояснил, что вчера получил от жителей "Южного города" обращение, в котором люди пишут о своем нежелании присоединяться к Самаре.

"Еще раз подчеркну, мой принцип в работе - решения принимать, посоветовавшись с людьми. И эта сложная тема - не исключение. Поручаю главе Волжского района внимательно, вдумчиво выслушать людей, взвесить вместе с людьми все "за" и "против", вместе определиться с формой выявления мнения каждого жителя", - написал Азаров.

Глава региона подчеркнул: "Пока эта работа не будет выполнена, все процедуры включения "Южного города" в границы г.Самара прекращаются".

Как сообщалось, жители построенного у Самары поселка "Южный город" собрали более 4 тыс. подписей против включения их населенного пункта в черту областной столицы. По их мнению, это приведет к повышению тарифов. В поселке много молодых семей, почти все выплачивают ипотечные кредиты. Также в случае присоединения к городу зарплата у муниципальных работников станет меньше, а плата за содержание детей в детских садах возрастет.

В правительстве региона приводят свои аргументы в пользу присоединения к Самаре двух микрорайонов "Южный город" и "Кошелев-Парк".

"Бюджеты поселений Лопатино и Смышляевка, в состав которых сейчас входят Южный город и Кошелев-Парк, не потянут обслуживание микрорайонов. За счет финансовых возможностей Самары появится возможность улучшить обеспечение общественным транспортом и снизить плату за проезд за счет использования социальной и транспортной карт, льгот для ветеранов, инвалидов", - отмечали в пресс-службе правительства региона.