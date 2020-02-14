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14.02.20 12:58
Путин издал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
"Учитывая значительный вклад Юрия Лужкова в становление российской государственности и развитие Москвы", Путин также рекомендовал правительству столицы рассмотреть вопросы о присвоении имени Лужкова государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Московский городской университет управления правительства Москвы".
В указе говорится также о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению памяти Лужкова.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что указ об увековечении памяти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова свидетельствует о восстановлении доверия к нему.
На вопрос журналистов, означает ли признание заслуг Лужкова, отправленного в свое время в отставку с поста мэра с формулировкой "в связи с утратой доверия", восстановление доверия к нему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Безусловно, доверие восстановлено".
"В данном случае здесь речь идет о том, что отдается должное именно тому вкладу, который внес Юрий Михайлович (Лужков) в развитие такого главного региона нашей страны как Москва. Открещиваться от этого наследия было бы неразумным", - отметил Песков.
По его мнению, о заслугах экс-мэра в свое время говорил и Владимир Путин. "Конечно, мы должны отдать должное и сохранить память о Лужкове. Президент о этом говорил", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года.
Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени Губкина, является доктором химических наук и автором многочисленных научных работ и изобретений.
Лужков занимал должность мэра Москвы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Он стал мэром, когда с этого поста ушел Гавриил Попов, затем переизбирался на пост столичного градоначальника в 1996, 1999 и в 2003 годах.
В 2007 году он был переназначен на пост мэра президентом РФ Владимиром Путиным, однако в сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым.
Лужков имеет множество различный наград: был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, почетных грамот и благодарностей президента РФ, является лауреатом госпремий СССР и России.
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