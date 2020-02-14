Новый глава: Шапша сменил Артамонова на посту главы Калужской области
  
В надежных руках: детей, брошенных в столичном аэропорту, вернули матери
   
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
14.02.20 12:58

Путин издал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

© РИА Новости. Максим Блинов
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Мемориальную доску могут установить на доме в Москве, где жил мэр столицы Юрий Лужков, следует из указа президента РФ Владимира Путина об увековечении памяти Лужкова.

"Учитывая значительный вклад Юрия Лужкова в становление российской государственности и развитие Москвы", Путин также рекомендовал правительству столицы рассмотреть вопросы о присвоении имени Лужкова государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Московский городской университет управления правительства Москвы".

В указе говорится также о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению памяти Лужкова.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что указ об увековечении памяти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова свидетельствует о восстановлении доверия к нему.

На вопрос журналистов, означает ли признание заслуг Лужкова, отправленного в свое время в отставку с поста мэра с формулировкой "в связи с утратой доверия", восстановление доверия к нему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Безусловно, доверие восстановлено".

"В данном случае здесь речь идет о том, что отдается должное именно тому вкладу, который внес Юрий Михайлович (Лужков) в развитие такого главного региона нашей страны как Москва. Открещиваться от этого наследия было бы неразумным", - отметил Песков.

По его мнению, о заслугах экс-мэра в свое время говорил и Владимир Путин. "Конечно, мы должны отдать должное и сохранить память о Лужкове. Президент о этом говорил", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени Губкина, является доктором химических наук и автором многочисленных научных работ и изобретений.

Лужков занимал должность мэра Москвы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Он стал мэром, когда с этого поста ушел Гавриил Попов, затем переизбирался на пост столичного градоначальника в 1996, 1999 и в 2003 годах.

В 2007 году он был переназначен на пост мэра президентом РФ Владимиром Путиным, однако в сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым.

Лужков имеет множество различный наград: был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, почетных грамот и благодарностей президента РФ, является лауреатом госпремий СССР и России.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.02.20 14:09
Апелляционный суд отказался освободить из СИЗО обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
.
  14.02.20 12:09
Семь московских долгостроев достроят за счет Фонда дольщиков
.
  14.02.20 12:08
"Победа" открыла свой центр подготовки бортпроводников
.
  14.02.20 11:55
Объем московского экспорта в 2019 году вырос до $27,8 млрд
.
  13.02.20 17:42
Приговор студенту ВШЭ Жукову оставлен в силе
.
  13.02.20 16:20
Facebook оштрафовали на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ
.
  13.02.20 15:35
Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД
.
  13.02.20 11:38
Бизнесмен Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд руб. банка "Открытие"
.
  13.02.20 11:16
Радиоактивный грунт с участка строительства ЮВХ вывезут в мае 2020 года
.
  13.02.20 11:02
В Москве приняты все меры по недопущению распространения коронавируса


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket