Путин издал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

14.02.20 12:58

© РИА Новости. Максим Блинов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Мемориальную доску могут установить на доме в Москве, где жил мэр столицы Юрий Лужков, следует из указа президента РФ Владимира Путина об увековечении памяти Лужкова.

"Учитывая значительный вклад Юрия Лужкова в становление российской государственности и развитие Москвы", Путин также рекомендовал правительству столицы рассмотреть вопросы о присвоении имени Лужкова государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Московский городской университет управления правительства Москвы".

В указе говорится также о проведении иных мероприятий, посвященных увековечению памяти Лужкова.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что указ об увековечении памяти экс-мэра Москвы Юрия Лужкова свидетельствует о восстановлении доверия к нему.

На вопрос журналистов, означает ли признание заслуг Лужкова, отправленного в свое время в отставку с поста мэра с формулировкой "в связи с утратой доверия", восстановление доверия к нему, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Безусловно, доверие восстановлено".

"В данном случае здесь речь идет о том, что отдается должное именно тому вкладу, который внес Юрий Михайлович (Лужков) в развитие такого главного региона нашей страны как Москва. Открещиваться от этого наследия было бы неразумным", - отметил Песков.

По его мнению, о заслугах экс-мэра в свое время говорил и Владимир Путин. "Конечно, мы должны отдать должное и сохранить память о Лужкове. Президент о этом говорил", - добавил пресс-секретарь главы государства.

Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года.

Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Окончил Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени Губкина, является доктором химических наук и автором многочисленных научных работ и изобретений.

Лужков занимал должность мэра Москвы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. Он стал мэром, когда с этого поста ушел Гавриил Попов, затем переизбирался на пост столичного градоначальника в 1996, 1999 и в 2003 годах.

В 2007 году он был переназначен на пост мэра президентом РФ Владимиром Путиным, однако в сентябре 2010 года отправлен в отставку президентом Дмитрием Медведевым.

Лужков имеет множество различный наград: был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, почетных грамот и благодарностей президента РФ, является лауреатом госпремий СССР и России.