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14.02.20 09:39
Петербург и Туркменистан подписали дорожную карту по сотрудничеству до 2025 г
"В течение ближайших пяти лет будут достигнуты договоренности и подписаны соглашения. Это касается, прежде всего, сфер экономики, промышленности, культуры", - сказал Александр Беглов во время пресс-подхода.
Как сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга, подписи под документом, предусматривающим развитие сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях на 2020-2025 годы, поставили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя кабинета министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов.
Дорожная карта предусматривает обмен опытом в области экономического планирования, поддержки регионального бизнеса, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, энергетики, водоснабжения, градостроительства и архитектуры, коммунального хозяйства.
Планируется содействовать продвижению на рынок северной столицы продукции сельского хозяйства, химической, нефтехимической промышленности и других экспортных товаров, производимых в Туркменистане, а в этой стране проводить испытания сельскохозяйственной техники петербургских производителей.
Стороны будут развивать прямые контакты между образовательными организациями, содействовать реализации совместных научно-исследовательских и гуманитарных проектов, в том числе в сфере археологии.
Беглов и Мередов также обсудили возможность участия петербургских предприятий в проектах ключевых отраслей промышленности Туркменистана. По словам губернатора, компании готовы принять участие в строительстве международного железнодорожного коридора "Север-Юг" и комплекса селезащитных сооружений в Ашхабаде, оказать поддержку в строительстве судов для Каспийского бассейна, поделиться опытом в реконструкции тепловых электростанций.
Петербуржцы готовы участвовать в строительстве и модернизации предприятий нефтегазовой сферы - концернов "Туркменгаз", "Туркменнефть", Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Фармацевтические компании из северной столицы могут поставлять лекарственные препараты, в частности, инсулин. Особый интерес туркменской стороны с точки зрения будущего сотрудничества вызвали такие области, как нефтехимия и судостроение.
Важнейшими направлениями взаимодействия Беглов назвал также науку, образование и культуру, высокие технологии. Как подчеркнул губернатор, в северной столице сосредоточено 10% научного потенциала России.
"У нас большой опыт в развитии цифровой экономики. Наши компании могут оказать помощь в IT-сфере", - отметил губернатор.
В Ашхабаде планируется запустить проект "смарт-сити" подобный действующей в Петербурге программе "Умный город".
Как подчеркнул глава северной столицы, Петербург и Туркменистан связывают крепкие отношения в сфере культуры, науки и образования. Подписанная сегодня дорожная карта предусматривает расширение программы школьных и студенческих обменов. В этой сфере уже есть опыт сотрудничества: студенты Ашхабадского университета проходят практику в археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН.
"Нас радует, что туркменская молодежь все чаще выбирает Петербург для получения образования. Сейчас в петербургских вузах учатся более двух тысяч студентов из Туркменистана", - сообщил он. Губернатор пригласил лучших школьников Туркменистана на праздник выпускников "Алые паруса".
Рашид Мередов, в свою очередь, подчеркнул, что "Санкт-Петербург - очень близкий город для Туркменистана", поскольку страна многим обязана ленинградской научной школе. Именно в северной столице исторически сформировались научные центры изучения культурного и исторического наследия Туркменистана.
Заместитель председателя кабинета министров выразил уверенность, что состоявшаяся встреча "станет импульсом для дальнейшего развития отношений между странами".
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