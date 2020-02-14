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14.02.20 09:42

Восемь граждан КНР находятся на карантине в Перми

© РИА Новости. Игорь Зарембо
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Восемь граждан Китая находятся под круглосуточным наблюдением врачей в Перми, сообщила министр здравоохранения региона Оксана Мелехова на своей странице в соцсети в пятницу.

"На данный момент в обсервации находятся 8 граждан КНР", - написала министр, уточнив, что трое из них были помещены в карантин в четверг.

Кроме того, вчера же выписали еще двоих студентов, вернувшихся из КНР в Пермь.

"Симптомов ОРВИ за период пребывания их в карантине - не выявлено", - добавила Мелехова.

Она напомнила, что на днях из больниц Читы и Тюмени выписали здоровыми двух пациентов из Китая, у которых был подтвержден коронавирус.

Министр отмечает, что в регионе меры по предупреждению возможного распространения новой коронавирусной инфекции проводятся в плановом режиме. Ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено.

Ранее СМИ региона со ссылкой на пользователей соцсетей сообщили, что реабилитационный центр для детей на улице Встречная в Перми закрыт уже несколько дней на карантин. Сообщается, что туда якобы госпитализированы несколько студентов из Китая с подозрением на коронавирус.

Комментируя информацию журналистов, агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе министерства здравоохранения сообщили, что плановый прием детей на реабилитацию в дневной стационар городской детской клинической поликлиники N6 (ул. Встречная, 27) действительно временно приостановлен. В министерстве отметили, что в дневном стационаре оказывалась плановая лечебно-оздоровительная помощь детям от 2 месяцев до 17 лет. При неотложных показаниях организовано направление детей в другие реабилитационные центры.

"Кроме того, необходимо отметить, что в условиях эпидемии гриппа и ОРВИ разобщение детских коллективов - один из действенных способов защиты от распространения инфекций. Помещение лечебного учреждения будет временно использоваться для нужд министерства здравоохранения Пермского края. В дальнейшем прием детей на плановую реабилитацию будет восстановлен", - сказали в министерстве.

В ведомстве не уточнили, для каких нужд будет использоваться помещение ребцентра.

Мелехова подчеркнула, что это "временная мера и вызвана она исключительно заботой о здоровье маленьких пациентов".

Как сообщалось, 31 января стало известно о первых заболевших коронавирусом в России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что заболели два гражданина Китая, один - в Забайкальском крае, другой - в Тюменской области. После лечения их выписали.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) заболели 51,986 тыс. человек (в Ухане - 35,991). По состоянию на среду, смертельный исход заболевания зафиксирован в 1,31 тыс. случаях (в Ухане - 1,036 тыс).

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