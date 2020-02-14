Роспотребнадзор: новых случаев инфицирования вирусом Covid-19 в России нет

14.02.20 10:02

© РИА Новости. Игорь Зарембо

14 февраля. Interfax-Russia.ru - В России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19 (2019-nCoV), таких по-прежнему два, сообщает Роспотребнадзор.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. 12.02.2020 заболевшие выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.

В ведомстве также сообщили, что по состоянию на 14 февраля на территории 66 регионов РФ под карантином из-за ситуации с коронавирусом Covid-19 находятся 548 граждан Китая.

"На 13.02.2020 в 66 субъектах Российской Федерации развернуто 129 учреждений для медицинского наблюдения на 7615 мест, где размещено 548 граждан КНР. В резерве 212 учреждений на 11784 места", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Значительная часть из размещенных в медучреждениях граждан КНР может находиться под меднаблюдением в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"В субъектах Дальневосточного федерального округа с 01.02.2020 (с введения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31.01.2020 № 3) находятся под медицинским наблюдением 453 граждан КНР, в том числе имеющих вид на жительство в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 63,8 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован почти в 1,4 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 55,7 тыс. человек, состояние 10,2 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, более 6,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

В России сообщалось лишь о двух случаях выявления новой коронавирусной инфекции - "китайский" вирус был обнаружен в конце января у двух граждан КНР: студентки в Тюмени и мужчины в Забайкальском крае. Оба они выписаны из российских больниц на этой неделе, заболевание протекало у них в легкой форме.