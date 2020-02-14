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14.02.20 10:07
Юбилейные медали вручили проживающим в Забайкалье ветеранам ВОВ
"Для меня большая честь сегодня поздравить участников войны, участвовать во вручении медалей. Поздравляю, благодарю вас, желаю крепкого здоровья, любви и внимания", - сказал в ходе церемонии вручения Осипов.
Награда была учреждена Указом президента РФ Владимира Путина.
"Войну я прошла медицинской сестрой ампутационного отделения в полевом госпитале. Мы не могли дождаться, когда пройдут эти годы и война закончится. А 75 лет пролетели незаметно. Приятно получать сегодня такую награду, приятно, что о нас помнят. Когда Владимир Путин поздравляет нас, он всегда упоминает, что военное поколение очень смелое, стойкое и героическое. Так оно и было", - рассказала ветеран войны Анастасия Халикова.
Также, по указу президента к 75-летию Победы будет оказана социальная помощь в размере 75 тысяч рублей участникам и по 50 тысяч рублей труженикам тыла Великой Отечественной войны.
В настоящее время ожидаются нормативные документы по реализации выплат, назначенных главой государства.
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