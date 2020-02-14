Около 25 тыс. книг прочли пассажиры в рамках акции в Подмосковье

14.02.20 10:14

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 февраля. Interfax-Russia.ru - За два месяца жители Подмосковья прочитали почти 25 тысяч книг, размещенных в специальных карманах в 200 автобусах в 46 муниципалитетах в рамках акции "Читающий транспорт", сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Акция "Читающий транспорт", которую организовали Министерство культуры и Министерство транспорта Московской области, вызвала широкий отклик у жителей Подмосковья. Пассажиры не только читают в автобусах, но и приносят свои книги в брендированные автобусы. "Читающий транспорт" - это способ обмениваться книгами по правилам буккроссинга, а также - возможность освободить место в фондах библиотек под новые поступления книг", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что акция стартовала в Московской области 26 декабря. В течение 2020 года количество автобусов акции увеличится до 600.