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14.02.20 10:14
Около 25 тыс. книг прочли пассажиры в рамках акции в Подмосковье
"Акция "Читающий транспорт", которую организовали Министерство культуры и Министерство транспорта Московской области, вызвала широкий отклик у жителей Подмосковья. Пассажиры не только читают в автобусах, но и приносят свои книги в брендированные автобусы. "Читающий транспорт" - это способ обмениваться книгами по правилам буккроссинга, а также - возможность освободить место в фондах библиотек под новые поступления книг", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что акция стартовала в Московской области 26 декабря. В течение 2020 года количество автобусов акции увеличится до 600.
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