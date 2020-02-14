Центр обслуживания российских самолетов могут построить в аэропорту "Толмачево"

14.02.20 10:26

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Минпромторг РФ и АО "Аэропорт Толмачево" (входит в холдинг "Новапорт") обсуждают возможность создания нового центра послепродажного обслуживания воздушных судов российского производства на территории новосибирского аэропорта, сообщает пресс-служба "Толмачево" в пятницу.

Этот вопрос, в частности, рассматривался на прошедшем 13 февраля в Толмачево совместном совещании заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова и первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова. В нем также приняли участие член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Ельчанинов, генеральный директор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич, представители федеральных и региональных органов власти, предприятий авиационной отрасли.

Предложенный аэропортом вариант предполагает размещение ангара для центра в западной части территории аэропорта Толмачёво перед строящимся новым перроном на 21 место стоянки воздушных судов. Площадь центра составит более 6,5 тыс. кв. метров и позволит обслуживать одновременно до восьми самолетов Sukhoi Superjet 100 или четырех МС-21.

"Близость к федеральной трассе М-51 и широкая маршрутная сеть аэропорта сделают логистику по запасным частям самолетов максимально эффективной. Кроме того, Новосибирская область обладает мощным кадровым потенциалом. Ежегодно Новосибирский государственный технический университет готовит около 100 специалистов по обеспечению технического обслуживания и ремонта воздушных судов", - отметил в ходе презентации Янкилевич.

Как сообщалось, "Толмачево" к 2022 году рассчитывает обслуживать до 10 млн пассажиров в год. В 2019 году обслужено 6,7 млн пассажиров, что на 14,2% больше, чем годом ранее. На 2020 год запланирован рост пассажиропотока еще на 12-14%. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 90 направлений полетов, базовой авиакомпанией является S7.

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 17 региональных аэропортов: в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.