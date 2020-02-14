Власти Новосибирской области в 2020г рассчитывают увеличить ввод жилья на 14%

14.02.20 10:28

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - План по вводу нового жилья в Новосибирской области на 2020 год составляет 2 млн кв. метров, что на 14% больше, чем было сдано в эксплуатацию в прошлом году, сообщил министр строительства региона Иван Шмидт на пресс-конференции в пятницу в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Новосибирске.

"Что касается ввода жилья - у нас задел достаточно большой, плановые цифры порядка 2 млн кв. метров на 2020 год. Это страшная цифра для нас: в переходный период (на проектное финансирование - ИФ) 2 млн кв. метров - это достаточно тяжело будет. Поэтому мы сейчас совместно с муниципальными образованиями составляем план чрезвычайных действий для того, чтобы понять, каким образом мы его сделаем", - сказал он, добавив, что регион также надеется получить федеральную субсидию на строительство коммунальной инфраструктуры на новых площадках для комплексной застройки.

По данным министра, в 2019 году в регионе было введено в эксплуатацию 1,756 млн кв. метров жилья - на 1,2% больше, чем годом ранее. Из них 66% приходится на многоквартирное жилье, 34% - на малоэтажки. Около 1 млн кв. метров введено в эксплуатацию на территории Новосибирска, остальная часть - в районах области.

"В заделе у нас находится порядка 1260 квартир - порядка 6 млн кв. метров жилья в разной степени готовности. То есть в принципе достаточно уверенно себя чувствуем в плане последующего ввода для того, чтобы выполнить все указы президента РФ по 2024 году", - добавил Шмидт.

В свою очередь заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что в 2020 году будет усилена работа по вводу в эксплуатацию проблемных домов. Для этого был создан специальный Фонд достройки проблемных объектов.

"В этом году в бюджете Новосибирской области предусмотрено 279 млн рублей на достройку проблемных объектов - это беспрецедентная сумма. Она позволит привлечь из федерального бюджета (на условиях софинансирования - ИФ) порядка 1,016 млрд рублей. Общая сумма будет порядка 1,3 млрд рублей", - сказал Колмаков.

Точный список долгостроев, которые получат это финансирование, будет определен наблюдательным советом фонда до начала марта.

В 2019 году свои квартиры получили около 2 тыс. собственников тринадцати проблемных домов в Новосибирской области. Сейчас в регионе насчитывается 59 долгостроев, уточнили в Минстрое.