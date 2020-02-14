Новый глава: Шапша сменил Артамонова на посту главы Калужской области
  
В надежных руках: детей, брошенных в столичном аэропорту, вернули матери
   
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
14.02.20 10:28

Власти Новосибирской области в 2020г рассчитывают увеличить ввод жилья на 14%

© РИА Новости. Александр Кряжев
14 февраля. Interfax-Russia.ru - План по вводу нового жилья в Новосибирской области на 2020 год составляет 2 млн кв. метров, что на 14% больше, чем было сдано в эксплуатацию в прошлом году, сообщил министр строительства региона Иван Шмидт на пресс-конференции в пятницу в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Новосибирске.

"Что касается ввода жилья - у нас задел достаточно большой, плановые цифры порядка 2 млн кв. метров на 2020 год. Это страшная цифра для нас: в переходный период (на проектное финансирование - ИФ) 2 млн кв. метров - это достаточно тяжело будет. Поэтому мы сейчас совместно с муниципальными образованиями составляем план чрезвычайных действий для того, чтобы понять, каким образом мы его сделаем", - сказал он, добавив, что регион также надеется получить федеральную субсидию на строительство коммунальной инфраструктуры на новых площадках для комплексной застройки.

По данным министра, в 2019 году в регионе было введено в эксплуатацию 1,756 млн кв. метров жилья - на 1,2% больше, чем годом ранее. Из них 66% приходится на многоквартирное жилье, 34% - на малоэтажки. Около 1 млн кв. метров введено в эксплуатацию на территории Новосибирска, остальная часть - в районах области.

"В заделе у нас находится порядка 1260 квартир - порядка 6 млн кв. метров жилья в разной степени готовности. То есть в принципе достаточно уверенно себя чувствуем в плане последующего ввода для того, чтобы выполнить все указы президента РФ по 2024 году", - добавил Шмидт.

В свою очередь заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что в 2020 году будет усилена работа по вводу в эксплуатацию проблемных домов. Для этого был создан специальный Фонд достройки проблемных объектов.

"В этом году в бюджете Новосибирской области предусмотрено 279 млн рублей на достройку проблемных объектов - это беспрецедентная сумма. Она позволит привлечь из федерального бюджета (на условиях софинансирования - ИФ) порядка 1,016 млрд рублей. Общая сумма будет порядка 1,3 млрд рублей", - сказал Колмаков.

Точный список долгостроев, которые получат это финансирование, будет определен наблюдательным советом фонда до начала марта.

В 2019 году свои квартиры получили около 2 тыс. собственников тринадцати проблемных домов в Новосибирской области. Сейчас в регионе насчитывается 59 долгостроев, уточнили в Минстрое.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.02.20 14:09
Апелляционный суд отказался освободить из СИЗО обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
.
  14.02.20 12:58
Путин издал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
.
  14.02.20 12:09
Семь московских долгостроев достроят за счет Фонда дольщиков
.
  14.02.20 12:08
"Победа" открыла свой центр подготовки бортпроводников
.
  14.02.20 11:55
Объем московского экспорта в 2019 году вырос до $27,8 млрд
.
  13.02.20 17:42
Приговор студенту ВШЭ Жукову оставлен в силе
.
  13.02.20 16:20
Facebook оштрафовали на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ
.
  13.02.20 15:35
Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД
.
  13.02.20 11:38
Бизнесмен Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд руб. банка "Открытие"
.
  13.02.20 11:16
Радиоактивный грунт с участка строительства ЮВХ вывезут в мае 2020 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket