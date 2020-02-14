Новый глава: Шапша сменил Артамонова на посту главы Калужской области
  
В надежных руках: детей, брошенных в столичном аэропорту, вернули матери
   
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
14.02.20 10:36

Обладатели почетного знака "Родительская слава" в Сахалинской области получат по 150 тыс. рублей

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Размер единовременного материального вознаграждения для обладателей почетного знака "Родительская слава" увеличен в Сахалинской области до 150 тыс. рублей, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Сахалинской облдумы.

"Депутаты приняли поправки в областном законодательстве, увеличив таким образом размер единовременного материального вознаграждения для граждан, которым присвоен почетный знак "Родительская слава", - с нынешних 100 тыс. до 150 тыс. рублей на семью. Рассчитываем, что эти меры улучшат демографическую ситуацию в регионе, послужат укреплению, развитию и защите института традиционной семьи, а также повышению ее социальной роли в жизни общества", - сказал представитель облдумы.

Почетным знаком "Родительская слава" с 2017 года награждаются родители или усыновители, постоянно проживающие в Сахалинской области не менее 10 лет, и состоящие в официальном браке. Также на поощрение имеет право родитель (усыновитель), воспитывающий детей в неполной семье. "Главное условие для всех - воспитание шестерых и более детей достойными гражданами страны", - отметили в пресс-службе думы.

В настоящее время эти выплаты в регионе получают 87 многодетных семей.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию и на заседании президиума Госсовета призвал правительство и региональные власти совместно с гражданским обществом и бизнесом последовательно работать по всем направлениям демографического развития страны.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.02.20 14:09
Апелляционный суд отказался освободить из СИЗО обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
.
  14.02.20 12:58
Путин издал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
.
  14.02.20 12:09
Семь московских долгостроев достроят за счет Фонда дольщиков
.
  14.02.20 12:08
"Победа" открыла свой центр подготовки бортпроводников
.
  14.02.20 11:55
Объем московского экспорта в 2019 году вырос до $27,8 млрд
.
  13.02.20 17:42
Приговор студенту ВШЭ Жукову оставлен в силе
.
  13.02.20 16:20
Facebook оштрафовали на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ
.
  13.02.20 15:35
Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД
.
  13.02.20 11:38
Бизнесмен Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд руб. банка "Открытие"
.
  13.02.20 11:16
Радиоактивный грунт с участка строительства ЮВХ вывезут в мае 2020 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket