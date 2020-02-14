Обладатели почетного знака "Родительская слава" в Сахалинской области получат по 150 тыс. рублей

14.02.20 10:36

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Размер единовременного материального вознаграждения для обладателей почетного знака "Родительская слава" увеличен в Сахалинской области до 150 тыс. рублей, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Сахалинской облдумы.

"Депутаты приняли поправки в областном законодательстве, увеличив таким образом размер единовременного материального вознаграждения для граждан, которым присвоен почетный знак "Родительская слава", - с нынешних 100 тыс. до 150 тыс. рублей на семью. Рассчитываем, что эти меры улучшат демографическую ситуацию в регионе, послужат укреплению, развитию и защите института традиционной семьи, а также повышению ее социальной роли в жизни общества", - сказал представитель облдумы.

Почетным знаком "Родительская слава" с 2017 года награждаются родители или усыновители, постоянно проживающие в Сахалинской области не менее 10 лет, и состоящие в официальном браке. Также на поощрение имеет право родитель (усыновитель), воспитывающий детей в неполной семье. "Главное условие для всех - воспитание шестерых и более детей достойными гражданами страны", - отметили в пресс-службе думы.

В настоящее время эти выплаты в регионе получают 87 многодетных семей.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию и на заседании президиума Госсовета призвал правительство и региональные власти совместно с гражданским обществом и бизнесом последовательно работать по всем направлениям демографического развития страны.