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14.02.20 10:42

Акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" стартует в Подмосковье

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Московская область присоединяется к всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями", сообщает пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Акцию откроют родители Одинцовского городского округа: мероприятие пройдет в Одинцовской лингвистической гимназии", - цитирует министра образования Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.

По словам министра, акция проходит в регионе уже четвертый раз. Ее инициатором является Рособрнадзор.

"Акция будет проходить до конца месяца во всех муниципальных образованиях региона. Желающие смогут пройти через все процедуры экзамена, заполнить бланки, написать экзаменационные работы. Родители смогут лично узнать, как осуществляется контроль входа в пункт проведения экзамена, как печатаются и сканируются работы. Это очень полезный опыт перед началом экзаменационной волны. Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Выпускники увидят, что процедура посильна и их родителям, в экзамене нет ничего страшного - достаточно просто хорошо учиться и готовиться к нему", - отметила Каклюгина.

Также в акции примут участие руководители ведомств, медийные личности. Например, мероприятие в Одинцовском городском округе посетит певица и актриса Анжелика Агурбаш, Заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов, актер театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Маховиков.

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