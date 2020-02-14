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14.02.20 10:45

Кобзев поручил определить все источники загрязнения воздуха в Братске

© РИА Новости. Кирилл Шипицин
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил профильным министерствам актуализировать данные об источниках загрязнения воздуха в Братске, считающимся одним из неблагополучных городов РФ по экологии, передает пресс-служба правительства региона.

Эти сведения необходимы для проведения межрегиональным управлением Росприроднадзора сводных расчетов загрязнения воздуха в рамках реализации федерального проекта "Чистый воздух".

Как сообщалось, Братск наряду с 11 другими городами России вошел в эту программу, направленную на снижение количества выбросов в атмосферу вредных веществ.

В частности, областными ведомствами будут составлены перечень объектов, которые негативно влияют на окружающую среду, производят выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; карта-схема автономных источников теплоснабжения в частном секторе; список автодорог и схема транспортных потоков в Братске.

"Кроме того, мы должны разработать схему реализации "Комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Братске" на 2020 год. Необходимо провести по данному вопросу всю работу, которая входит в компетенцию региональной власти и муниципалитета. Также проблему газификации объектов и транспорта в Братске требуется обсудить с руководством ПАО "Газпром", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Ранее сообщалось, что при условии выполнения предусмотренных названных планом мероприятий к 2024 году в Братске планируется снизить выбросы вредных веществ на 25,2 тыс. тонн, или на 19,95%.

Министерство природных ресурсов и экологии региона, администрация Братска и Байкальский банк ПАО "Сбербанк" подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта "Чистый воздух". Сбербанк в этом проекте намерен кредитовать компании, готовые инвестировать в экологические проекты.

Требуемый объем финансирования до 2024 года составляет свыше 26 млрд рублей. Из них 18,61 млрд рублей - внебюджетные источники, в том числе средства предприятий, а также частных инвесторов.

Братск - второй по величине город в Иркутской области, считается одним из самых неблагополучных в РФ в плане экологии из-за крупного промышленного производства (алюминий, целлюлоза).

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