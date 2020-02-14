Экс-губернатор Калужской области Артамонов переходит в Совет Федерации

14.02.20 10:51

© РИА Новости. Михаил Климентьев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сообщил о переходе в Совет Федерации.

"Я никуда не деваюсь. Сегодня Владислав Валерьевич (Шапша - ИФ) подпишет представление моей кандидатуры в Совет Федерации, чтобы я был его представителем. Я благодарю за доверие и обещаю с честью выполнять свои обязанности. Я не буду стесняться и дальше помогать Калужской области", - сказал Артамонов в пятницу на церемонии представления нового врио главы региона на внеочередном заседании калужского правительства.

Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Артамонова по собственному желанию. Врио губернатора стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

Артамонов проработал на посту губернатора Калужской области почти 20 лет.