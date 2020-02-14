Томская область в 2020г потратит на расселение аварийного жилья 675 млн рублей

14.02.20 11:00

© РИА Новости. Илья Питалев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Фонд содействия реформированию ЖКХ в 2020 году выделит Томской области 477,7 млн рублей на расселение аварийного жилья, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Еще 197 млн рублей к этой сумме добавит областной бюджет.

"Из 197 млн рублей 182 млн из бюджета Томской области пойдет на субсидирование стоимости квадратного метра жилья, приобретаемого под расселение. Это новшество 2020 года", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на вице-губернатора региона Евгения Паршуто.

За год в Томской области планируется расселить почти 11,5 тыс. кв. м аварийного жилья.

"В Каргасокском районе из непригодного жилья переедут восемь человек, в Томском районе переселение ждет 191 жителя, в областном центре в новое безопасное жилье переедет 621 человек", - уточнили в обладминистрации.

Ранее сообщалось, что всего в рамках нацпроекта Томская область за 2019-2024 годы должна расселить 125,43 тыс. кв. м аварийного жилья, в котором проживает около 7 тыс. человек. На реализацию программы в консолидированном бюджете было предусмотрено свыше 6 млрд рублей.