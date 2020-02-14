ДОМ.РФ выделит 1,6 млрд рублей на достройку проблемного ЖСК на острове Русском

14.02.20 11:03

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

14 февраля. Interfax-Russia.ru - ДОМ.РФ принял решение о выделении 1,6 млрд рублей для достройки домов жилищно-строительного кооператива "Остров" на острове Русский во Владивостоке в 2020 году, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

ЖСК "Остров" был создан в 2012 году для обеспечения жильем научных сотрудников и педагогов ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН. В 2014 году кооперативу безвозмездно был передан земельный участок, а в 2016 году началась стройка, которая впоследствии стала проблемной из-за действий прошлого подрядчика ИСК "Аркада". ЖСК насчитывает 340 человек, недостроенными в разной степени готовности остаются 252 дома.

"Дома жилищно-строительного кооператива "Остров" будут достроены, и здесь больше не может быть никаких преград. На Наблюдательном совете ДОМ.РФ принято решение о выделении безвозмездной финансовой помощи в размере 1,6 млрд рублей в 2020 году за счет собственных средств ДОМ.РФ", - отметил генеральный директор компании Виталий Мутко.

Он добавил, что сначала будет проведена экспертиза проектно-сметной документации и заключены договоры на завершение строительства "с твердой ценой, без возможности ее корректировки". По его словам, после завершения строительства все неиспользованные средства должны быть возвращены компании ДОМ.РФ, в том числе средства, ранее уплаченные кооперативом ИСК "Аркада".

"Конечно, в дальнейшем хотелось бы избежать подобных ситуаций. Дома, в строительство которых люди вкладываются, должны достраиваться", - резюмировал Виталий Мутко.

В компании добавили, что при участии ДОМ.РФ в различной стадии реализации находятся 113 проектов ЖСК на территории 46 регионов.