Продажу алкоголя во время "последних звонков" запретили в Курской области

14.02.20 11:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутаты Курской областной Думы внесли изменения в региональный закон, установив дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции на территории области, сообщает пресс-служба областного парламента.

Новые нормы вводят запрет на продажи спиртного в День молодежи (27 июня), в дни проведения "последних звонков" и выдачи аттестатов о среднем и основном общем образовании.

Ранее запрет на продажу алкоголя действовал в Курской области только 1 июня в Международный день защиты детей и 1 сентября в День знаний.