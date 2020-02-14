Уровень воды в реках Петербурга весной ожидается ниже нормы на 50-100 см

14.02.20 11:11

© РИА Новости. Алексей Даничев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты не прогнозируют сложности с прохождением весеннего паводка в Санкт-Петербурге, уровень воды в реках города ожидается существенно ниже нормы, сообщила пресс-служба городского комитета по вопросам законности по итогам работы комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

"По словам начальника Гидрометцентра Санкт-Петербурга Надежды Щербаковой, в этом году густого ледохода на Неве не ожидается. Максимальные уровни воды в реках прогнозируются на 50-100 см ниже нормы для этого времени года. Синоптики уже не ждут образования прочного льда на Невской губе. В связи с этим, стоит ожидать минимальных проблем от весеннего паводка", - следует из сообщения комитета.

В комитете отмечают, что в городе подготовлена карта с потенциально опасными местами подтопления, скорректированы расчеты сил и средств МЧС. Специальные службы готовы к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации.