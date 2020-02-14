Карантин в школах Якутска продлили до 23 февраля

14.02.20 11:15

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин из-за ОРВИ для учащихся с 1 по 11 классы всех школ Якутска продлили еще на неделю - до 23 февраля, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Для предупреждения дальнейшего роста заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди школьников, продлевается карантин для 1-11 (12) классов с 17 по 23 февраля включительно", - говорится в сообщении.

Ограничение распространяется также на работу кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий.

"Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутске остается напряженной. Введенные ограничительные мероприятия дали некоторый положительный эффект", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что карантин во всех школах Якутска был объявлен с 6 по 16 февраля.