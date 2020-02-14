Поправку о голосовании по Конституции внесут в ГД ко 2 чтению законопроекта

14.02.20 11:21

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Предложение о процедуре общенародного голосования по поправкам в Конституцию будет внесено в Госдуму в ближайшее время, ко второму чтению президентского законопроекта, сообщил сенатор Андрей Клишас.

"У нас готова и в ближайшее время будет внесена в Государственную Думу поправка к президентскому закону- так называемая вторая статья будет дополнена всей этой процедурой. Там будет описан весь порядок проведения общероссийского голосования", - сказал Клишас на расширенном совещании в Совете Федерации в пятницу.

В частности, там будет прописано, что общероссийское голосование является обязательным условием для вступления поправок в силу, что поправки вступают в действие в случае их поддержки на общенародном голосовании.

"И тогда президент издает специальный акт, которым включает эти поправки в текст Конституции. То есть ставит свою окончательную подпись после того, как будут известны результаты общероссийского голосования", - сказал Клишас.