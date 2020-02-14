Сбербанк России проверяет информацию об утечке данных клиентов

14.02.20 11:39

© РИА Новости. Евгений Одиноков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России на данный момент не признает банк источником утечки данных клиентов и их продажи в интернете, информация проверяется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Ежедневно в сети появляются десятки сообщений с предложением продать базы данных клиентов различных банков и компаний. Мы проверяем любую подобную информацию, в том числе и ту, о которой идёт речь в публикации. Там есть данные, ранее уже предлагавшиеся к продаже на теневом рынке и относящиеся к 2015-2016 годам", - пояснили в пресс-службе кредитной организации.

Также в Сбербанке отметили, что банк "не являлся источником утечки этих данных".

Позднее в пресс-службе Сбербанка уточнили, что в публикациях речь идёт об информации 2015-2016 годов, к утечке в тот раз банк не имел отношения. "Сбербанк опровергает информацию об утечке данных клиентов", - сообщил представитель банка.

Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила о продаже в интернете двух баз с данными о 20 тыс. и 100 тыс. клиентов Сбербанка. Предварительная проверка издания показала, что по меньшей мере одна из этих баз содержит подлинную информацию.

В октябре 2019 года стало известно о масштабной утечке в сеть данных клиентов Сбербанка. Изначально банк подтвердил распространение информации только о 200 клиентах. Затем Сбербанк признал, что штатный сотрудник кредитной организации продал данные о 5 тыс. кредитных карт Уральского банка Сбербанка.

"Самая большая проблема - это уязвимость изнутри, когда сотрудники, которые должны защищать, они создают систему, они, конечно же, знают все уязвимости, они могут ими воспользоваться", - заявил тогда глава Сбербанка Герман Греф.