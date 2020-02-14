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14.02.20 11:45
Повышенная лавиноопасность объявлена в горах Кабардино-Балкарии
"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в горах Кабардино-Балкарской республики лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, на объектах, находящихся в районах схода снежных лавин", - говорится в сообщении.
Главное управление МЧС России по КБР рекомендовало соблюдать основные правила поведения в районах схода лавин.
По данным чрезвычайного ведомства, на территории КБР зарегистрировано 132 лавиноопасных очага.
Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, поляны "Азау", "Чегет" и "Большие нарзаны". Контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных участках осуществляется с двух метеостанций "Чегет" - 3040 м и "Терскол" - 2125 м. При необходимости проводится принудительный спуск лавин.
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