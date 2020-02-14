Суд обязал власти ликвидировать несанкционированную свалку в Екатеринбурге

14.02.20 11:47

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Екатеринбурга по требованию Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры обязал чиновников ликвидировать несанкционированную свалку в одном из районов города, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

"13 февраля суд (...) исковые требования прокурора (...) удовлетворил частично, возложив обязанность по очистке от захламления (...)территории на министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в октябре 2019 года прокуратура обратилась в суд с требованием обязать региональные министерство по управлению госимуществом, министерство энергетики и ЖКХ и администрацию Орджоникидзевского района Екатеринбурга очистить три земельных участка в микрорайоне Уралмаш от захламления. Два из них находились в собственности Свердловской области, третий относился к категории земель с неразграниченным правом собственности.

В середине января 2020 года прокуратура внесла представление в адрес вице-губернатора области Сергея Зырянова с требованием устранить нарушения законодательства, связанные с загрязнением земель отходами.