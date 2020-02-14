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14.02.20 12:11

В ульяновских аптеках ввели лимит на продажу медицинских масок

© РИА Новости. Виталий Аньков
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения Ульяновской области ежедневно контролирует наличие медицинских масок в аптеках региона, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

"Цена одной маски в среднем составляет 15 рублей. В целях исключения спекуляции и ажиотажа, маски продаются по пять штук в одни руки", - приводятся в сообщении слова и.о. министра здравоохранения Ульяновской области Инны Чигиревой.

По ее словам, в ходе проверки были выявлены случаи завышения цен на медизделия поставщиками, но в данный момент вопрос решен.

"На сегодняшний день цены находятся в пределах нормы. Медицинские маски имеются в продаже в 18 крупных аптечных сетях, отсутствуют в 17 не сетевых аптеках. Во всех аптеках и пунктах "УльяновскФармации" маски имеются в наличии. Ежедневно ситуация в разрезе пунктов и аптек меняется. В этом случае каждый день проводятся переговоры с директорами крупных аптечных сетей по наличию медицинских масок", - отметила Чигирева.

Как сообщалось, в конце прошлой недели губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщал на своей странице в соцсети, что к нему поступило много жалоб от жителей по поводу необоснованного роста цен на медицинские маски. Он подчеркивал, что "в аптеках искусственно создается ажиотаж, цены взвинчены в несколько раз".

В связи с этим он обратился в управление ФАС по Ульяновской области.

Под постом губернатора пользователи жаловались, что в аптеках Карсунского и Старомайнинского районов маски продавалась по 70-80 рублей за штуку.

Президент РФ Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.

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