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14.02.20 12:18

В Перми уволен медик, сообщивший на форуме об убийстве пациентов

© РИА Новости. Александр Кряжев
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Администрация больницы им. Гринберга в Перми расторгла трудовой договор с медбратом-анестезистом кардиологического отделения, который был заподозрен в написании сообщений в интернете об отключении пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщила журналистам министр здравоохранения региона Оксана Мелехова на пресс-конференции в пятницу.

"Я считаю, что недопустимо такое поведение, это прямое нарушение этики деонтологии (нормы поведения медработников - ИФ). В настоящее время расторгнут трудовой договор с этим сотрудником (медбратом - ИФ)", - сказала она.

Как сообщалось, 7 февраля внимание пользователей интернет-форума привлек один из постов, где анонимный автор, назвавшийся врачом, рассказал, как убивает тяжело больных пациентов, отключая их от аппарата ИВЛ. Пользователи вычислили возможного автора по именному бейджу, фотография которого была в публикации.

Сначала под подозрение попал сотрудник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн. Проверку истории начали правоохранительные органы, а также областной минздрав. Предварительная проверка Минздрава Кировской области не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что эта история оказалась "фейком".

После того, как информация об инциденте в Кирове не подтвердилась, пользователи интернет-форума вычислили еще одного врача с такими же данными, но в Перми. По итогам проверки пермского Минздрава информация об отключениях ИВЛ также не подтвердилась, а данных, указывающих на какое-либо преднамеренное причинение вреда пациентам, не было обнаружено.

Позже СМИ сообщили, что сотрудник больницы, которого заподозрили в авторстве сообщений об убийстве ветеранов, прошел проверку на полиграфе. Полиграф зафиксировал, что он говорит правду, когда признается в авторстве анонимных сообщений. Также полиграф подтвердил, что проверяемый говорит правду, отрицая убийство пациентов. Сообщалось, что эти сообщения были оставлены им на форуме в нетрезвом состоянии. Официальным подтверждением этой информации агентство "Интерфакс-Поволжье" не располагает.

В краевом Минздраве отмечали, что медицинский брат-анестезист исправно выполнял свои профессиональные обязанности, нареканий со стороны руководства не имеет.

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