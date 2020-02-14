Путин поручил ЦИК РФ подготовить голосование по поправкам в Конституцию

14.02.20 12:26

© РИА Новости. Алексей Никольский

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым возложил организацию подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на Центризбирком РФ.

"Возложить на Центральную избирательную комиссию Российской Федерации ... организацию подготовки проведения общероссийского голосования", - говорится в тексте документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

"В подготовке проведения общероссийского голосования участвуют также избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии", - отмечается в документе.

"В связи с необходимостью обеспечения участия граждан Российской Федерации в решении вопросов о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации: органам государственной власти, органам местного самоуправления, иным государственным органам и организациям подготовиться к проведению общероссийского голосования", - говорится в нем.

Федеральным и региональным органам исполнительной власти поручено оказывать содействие избиркомам в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в материально-техническом обеспечении подготовки его проведения (включая предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, транспортных средств, средств связи, технического оборудования).

Правительству РФ предписывается обеспечить оперативное выделение ЦИК из федерального бюджета средств в объеме, необходимом для подготовки проведения общероссийского голосования.

"При этом объем средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку проведения общероссийского голосования, не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов Президента Российской Федерации в 2018 году (с учетом фактического уровня инфляции за период с декабря 2018 г. по декабрь 2019 г.)", - говорится в распоряжении.

Определено, что расходы, связанные с подготовкой проведения общероссийского голосования, осуществляются избиркомами за счет средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета. ЦИК является главным распорядителем этих средств.

"Что касается дня голосования, и те, кто должен его организовать, я с вами полностью согласен: конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает. Поэтому я это распоряжение подпишу, и выпустим его завтра", - сказал Путин накануне на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в четверг.

Кроме того, Путин предложил провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию в рабочий день, сделав его выходным, при этом не за счет других праздничных дней.

Ранее источник "Интерфакса", близкий к рабочей группе, сообщал, что голосование пройдет 22 апреля, в среду, этот день будет объявлен нерабочим.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в минувший четверг сообщила о готовности комиссии приступить к работе по организации общероссийского голосования. "Мы прекрасно понимаем, не стоит сильно затягивать процесс голосования по поправкам в Конституцию. Нам предстоит очень серьезная избирательная кампания в сентябре. Это две очень масштабные кампании - общероссийское голосование по Конституции и единый день голосования в сентябре, но они принципиально разные по характеру и по правовому обеспечению", - сказала Памфилова "Интерфаксу"

Глава ЦИК подчеркнула, что "совмещать их категорически нельзя": между ними долен быть достаточный промежуток времени, который позволил бы ЦИКу "качественно провести одну кампанию и хорошо подготовиться к другой".

"Гипотетически мы такую возможность (что подготовкой займется ЦИК) рассматривали, естественно, мы участвовали в подготовке поправок в закон, который определяет процедуру и формат голосования, поэтому предварительное обсуждение у нас уже проходило", - пояснила глава ЦИК.

"Если предположить, что голосование пройдет в апреле, то времени на раскачку практически нет. Мы готовы к такой интенсивной работе. Все, что нам будет поручено, мы постараемся осуществить в интересах наших граждан, заинтересованных в том, чтобы выразить свою позицию по поправкам в Конституцию, - сказала Памфилова. - Насчет апреля - это уже секрет Полишинеля, все это активно обсуждается, поэтому более-менее сроки нам уже понятны. Я думаю, что сюрпризов, которые бы сильно меняли этот временной интервал, не будет".