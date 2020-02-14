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14.02.20 12:28
Избирательная кампания по выбору нового губернатора Калужской области начнется в июне 2020 г
Согласно документам, принять решение о назначении выборов должно будет Законодательное собрание Калужской области не раньше 4 и не позднее 14 июня.
Выдвижение партийных кандидатов в депутаты регионального парламента начнется не позднее чем через три дня после официального опубликования решения о назначении выборов, самовыдвиженцев - не ранее 29 июня 2020 г.
Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Артамонова по собственному желанию. Врио губернатора стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.
Артамонов проработал на посту губернатора Калужской области почти 20 лет.
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