Избирательная кампания по выбору нового губернатора Калужской области начнется в июне 2020 г

14.02.20 12:28

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 февраля. Interfax-Russia.ru - В единый день голосования, 13 сентября 2020 года, в Калужской области пройдут выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания, следует из постановлений избирательной комиссии региона по утверждению календарных планов мероприятий.

Согласно документам, принять решение о назначении выборов должно будет Законодательное собрание Калужской области не раньше 4 и не позднее 14 июня.

Выдвижение партийных кандидатов в депутаты регионального парламента начнется не позднее чем через три дня после официального опубликования решения о назначении выборов, самовыдвиженцев - не ранее 29 июня 2020 г.

Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего Калужскую область с 2000 года Артамонова по собственному желанию. Врио губернатора стал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

Артамонов проработал на посту губернатора Калужской области почти 20 лет.