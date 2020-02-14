Путин поручил усовершенствовать законодательство в сфере оборота сельхозземель

14.02.20 12:36

© РИА Новости. Григорий Сысоев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ дал поручения по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 декабря 2019 года. Перечень поручений размещен на сайте Кремля. Часть из них касается усовершенствования законодательства в сфере оборота сельхозземель.

В частности, правительству поручено до 15 июля 2020 года внести в законодательство изменения, предусматривающие совершенствование порядка вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельхозназначения, в том числе невостребованных.

Кроме того, необходимо утвердить госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ, предусматривающую в том числе сбор и систематизацию данных о землях сельхозназначения, проведение землеустроительных и кадастровых работ, разработку механизмов финансовой поддержки проектов, направленных на развитие мелиоративного комплекса РФ. Доклад по этому поручению необходимо сделать до 20 марта 2020 года.

До 15 июля этого года также необходимо доложить о подготовке законопроекта о сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками.

Правительству также поручено до 31 марта 2020 года представить предложения, касающиеся определения механизмов снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных потребкооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств; создания сельскохозяйственных кластеров; упрощения механизма согласования вопросов перемещения негабаритной сельскохозяйственной техники по дорогам общего пользования; усиления конкурентных преимуществ сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными экологическими характеристиками для их продвижения на внутренний и внешние рынки.

К этому же сроку необходимо внести ряд предложений в законодательство о налогах и сборах, в частности, о снижении до 10% ставки НДС на операции по реализации продукции пушного звероводства, о предоставление организациям потребкооперации, работающим в сельской местности, возможности перехода с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на другие режимы налогообложения без резкого увеличения налоговой нагрузки.

До 15 июля необходимо предусмотреть выделение из федерального бюджета ассигнований на предоставление субсидий производителям сельхозтехники на возмещение недополученных доходов при реализации этой техники сельхозпроизводителям.

Президент также дал ряд других поручений, в частности, по финансированию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".