Новый глава: Шапша сменил Артамонова на посту главы Калужской области
  
В надежных руках: детей, брошенных в столичном аэропорту, вернули матери
   
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
14.02.20 12:36

Путин поручил усовершенствовать законодательство в сфере оборота сельхозземель

© РИА Новости. Григорий Сысоев
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ дал поручения по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 декабря 2019 года. Перечень поручений размещен на сайте Кремля. Часть из них касается усовершенствования законодательства в сфере оборота сельхозземель.

В частности, правительству поручено до 15 июля 2020 года внести в законодательство изменения, предусматривающие совершенствование порядка вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельхозназначения, в том числе невостребованных.

Кроме того, необходимо утвердить госпрограмму эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ, предусматривающую в том числе сбор и систематизацию данных о землях сельхозназначения, проведение землеустроительных и кадастровых работ, разработку механизмов финансовой поддержки проектов, направленных на развитие мелиоративного комплекса РФ. Доклад по этому поручению необходимо сделать до 20 марта 2020 года.

До 15 июля этого года также необходимо доложить о подготовке законопроекта о сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными экологическими характеристиками.

Правительству также поручено до 31 марта 2020 года представить предложения, касающиеся определения механизмов снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных потребкооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств; создания сельскохозяйственных кластеров; упрощения механизма согласования вопросов перемещения негабаритной сельскохозяйственной техники по дорогам общего пользования; усиления конкурентных преимуществ сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными экологическими характеристиками для их продвижения на внутренний и внешние рынки.

К этому же сроку необходимо внести ряд предложений в законодательство о налогах и сборах, в частности, о снижении до 10% ставки НДС на операции по реализации продукции пушного звероводства, о предоставление организациям потребкооперации, работающим в сельской местности, возможности перехода с системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на другие режимы налогообложения без резкого увеличения налоговой нагрузки.

До 15 июля необходимо предусмотреть выделение из федерального бюджета ассигнований на предоставление субсидий производителям сельхозтехники на возмещение недополученных доходов при реализации этой техники сельхозпроизводителям.

Президент также дал ряд других поручений, в частности, по финансированию госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.02.20 14:30
Дезинфекцию от грызунов и паразитов проведут в Третьяковке
.
  14.02.20 14:09
Апелляционный суд отказался освободить из СИЗО обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
.
  14.02.20 12:58
Путин издал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
.
  14.02.20 12:09
Семь московских долгостроев достроят за счет Фонда дольщиков
.
  14.02.20 12:08
"Победа" открыла свой центр подготовки бортпроводников
.
  14.02.20 11:55
Объем московского экспорта в 2019 году вырос до $27,8 млрд
.
  13.02.20 17:42
Приговор студенту ВШЭ Жукову оставлен в силе
.
  13.02.20 16:20
Facebook оштрафовали на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ
.
  13.02.20 15:35
Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД
.
  13.02.20 11:38
Бизнесмен Борис Минц заочно арестован по делу о растрате 34 млрд руб. банка "Открытие"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket