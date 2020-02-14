Росздравнадзор будет отслеживать ситуацию с лекарствами от рака

14.02.20 12:40

© РИА Новости. Алексей Куденко

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что за Росздравнадзором закрепят функцию по контролю за дефицитом лекарств, в том числе, для онкобольных на российском фармацевтическом рынке.

"Важно, чтобы необходимые лекарства всегда были доступны для пациентов, и вы знаете, что родители тяжелобольных детей жалуются, что нужных препаратов зачастую не хватает. Во многом это связано с тем, что у нас нет ни одного пока федерального органа, который следил бы, мониторил бы ситуацию на рынке жизненно важных препаратов. Мы часто о дефиците узнаем от врачей, от родителей по факту. А надо действовать на опережение", - сказал Мишустин на совещании в правительстве в пятницу.

По его словам, полномочия по отслеживанию ситуации на фармрынке в этой связи должен получить Росздравнадзор.

По словам премьера, ведомство будет "информировать как руководство правительства, так и Минздрав и врачей в больницах" о дефиците лекарств.

Мишустин добавил, что по итогам совещания в пятницу намерен подписать перечень поручений, направленных на совершенствование помощи больным с онкологическими заболеваниями в России, и в перечне будет, в том числе, и пункт о новой функции Росздравнадзора.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова на совещании отметила, что многие проблемы в сфере онкологии связаны с дефицитом лекарств.