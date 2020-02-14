Боткинскую больницу в Петербурге самовольно покинули четыре человека

14.02.20 13:04

Фото Александра Левчука

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Помимо сбежавшей из Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной, стационар самовольно покинули еще трое пациентов, двоих убедили вернуться, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в пятницу.

"Было еще трое (сбежавших пациентов с подозрением на новый коронавирус - ИФ), двое из них вернулись на дообследование. Вероятно, с ними связались, позвонили и объяснили, что они были неправы. С третьей девушкой пока неизвестно. Не исключено, что придется действовать в судебном порядке", - уточнил собеседник агентства.

Как следует из материалов СМИ, Ильина покинула больницу 7 февраля. Трое других пациентов ушли из стационара вечером 11 февраля.

Адвокат Ильиной Виталий Черкасов сообщил "Интерфаксу" в пятницу, что ему стало известно о ещё троих покинувших стационар.

Ранее глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова обратилась в суд с просьбой принудительно госпитализировать Ильину и обязать полицейских осуществить ее привод. Заседание назначено на 17 февраля.

Как сообщали СМИ, через неделю после возвращения из Китая Ильина была помещена в Боткинскую больницу на двухнедельное обследование и карантин с симптомами ОРВИ.

Результаты анализа показали, что коронавируса у женщины нет; на следующий день она сломала электронный замок двери инфекционного бокса и самовольно покинула клинику.