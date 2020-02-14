"Режим оплаты" назначаемого для голосования по Конституции выходного дня пока не определен

14.02.20 13:34

© РИА Новости. Максим Блинов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - День всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, который должен стать выходным, скорее всего будет оплачиваться россиянам в том же режиме, как и другие выходные, считают в Кремле.

"Совершенно очевидно, если речь идет о выходном дне, тем более самостоятельном выходном дне, который далее не будет вычитаться из каких-то грядущих выходных, на что обратил внимание президент, то соответственно он будет также объявлен, как и другие выходные дни, со всеми остальными режимами оплаты", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, будет ли оплачиваться россиянам выходной, которым станет день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

В то же время Песков подчеркнул, что пока такие детали не прорабатывались. "Это еще предстоит как-то определить", - сказал он.

Говоря о предложениях рабочей группы по включению в Конституцию обязательной индексации зарплат в РФ, Песков заметил, что эти идеи должны пройти юридическую и финансовую экспертизы.

"Никаких решений не принималось по этой инициативе, никакой позиции (президента - ИФ) не формулировалось", - добавил он.

Песков не смог ответить на вопрос, будет ли проводиться голосование по поправкам единым пакетом, либо у граждан будет возможность выбора отдельных позиций.

"Я не могу ответить на ваш вопрос, все модальности будут решены в рамках работы группы", - сказал он, заметив, что на состоявшейся накануне встречи президента РФ с членами рабочей группы по подготовке поправок этот вопрос не прояснился.