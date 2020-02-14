Почти 250 школ Кузбасса закрыты на карантин по ОРВИ

14.02.20 13:09

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Школы в шести районах Кузбасса закрыты на карантин из-за превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе департамента образования по Кузбассу в пятницу.

"В Кемерово, Новокузнецке, Белово, Мысках, Краснобродском и Кемеровском районах закрыты все 246 школ, в том числе школы-интернаты. Кроме того, в области закрыты 18 детских садов", - сказал представитель департамента.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора агентству уточнили, что учебный процесс частично приостановлен еще в 216 классах 26 школ, и 60 группах 30 детских садов региона.

Как сообщалось, на 12 февраля в Кузбассе из-за карантина были закрыты 132 школы и восемь детских садов.