Власти Уфы продлили карантин по гриппу в школах Уфы до 24 февраля

14.02.20 13:11

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин по гриппу продлен во всех школах Уфы до 24 февраля, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы городской администрации.

"Карантин продлили на семь дней", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ с 10 февраля занятия приостановили во всех школах Уфы и Нефтекамска. По республике полностью закрылись 171 школа и 10 детских садов. Занятия временно приостановлены также в учреждениях дополнительного образования.

Для школьников на время карантина организовано дистанционное обучение.