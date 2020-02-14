Хуснуллин видит резервы для дальнейшего снижения ипотечных ставок

14.02.20 13:23

© РИА Новости. Владимир Песня

14 февраля. Interfax-Russia.ru - В России есть резервы для снижения средней ставки по ипотеке, одной из мер может стать создание единой ставки страхования жилья, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы договорились с Центральным банком вместе провести мозговой штурм, определиться, за счёт чего можно снизить (ставку - ИФ). Я считаю, что резервы есть организационные. Например, многие задают вопрос о стоимости страхования жилья, которое является обязательным условием при получении кредита. Везде разные ставки, может быть посмотреть и прийти к одной ставке, это даст реальное снижение", - сказал Хуснуллин журналистам в пятницу.

Он добавил, что для снижения ипотечной ставки также необходимо решить вопросы, связанные с фондированием банков. "Если сегодня изменить нормативы по фондированию, то стоимость (ипотеки - ИФ) будет более дешевой", - подчеркнул вице-премьер.

Еще одним вопросом, требующим решения, он назвал расширение возможностей по рефинансированию ипотечных кредитов.

"Вроде бы возможность есть, но физически рефинансировать достаточно сложно. Нужно понять, какие причины, почему рефинансировать сложно. На самом деле, есть вещи системные, которые нужно принять на уровне страны, а есть вещи организационно-настроечные, поэтому наша задача вместе с Центробанком и Минстроем и найти эти подходы. Считаю, что возможности есть, просто нужно системно этим заниматься", - отметил Хуснуллин.

Накануне о необходимости дальнейшего снижения ипотечных ставок на заседании правительства РФ говорил премьер-министр Михаил Мишустин.

"В целом ипотека остается очень дорогой, и здесь президент дал ясно понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8%. Какие резервы у нас есть для снижения ставки: первое, необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования", - сказал он, добавив, что также необходимо создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства.

Нацпроект "Жилье и городская среды" предусматривал снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в декабре прошлого года, составила 9%, третий месяц подряд обновив исторический минимум.

Согласно паспорту нацпроекта, в 2020 году ставку планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.