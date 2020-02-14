Карантин в школах Курганской области продлили до 19 февраля

14.02.20 13:43

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Оперативный штаб по предотвращению распространения гриппа и ОРВИ в Курганской области продлил карантин во всех школах региона, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора.

В частности, карантин продлен до 19 февраля включительно.

По данным пресс-службы, заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в 13 районах области, а также в Кургане и Шадринске.

"Темпы снижения по области среди детей в возрасте 7-14 лет - до 33,9%. В группе 15 лет и старше сохраняются темпы прироста 34,6%", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что все школы Курганской области с 6 февраля были закрыты на десятидневный карантин.