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14.02.20 14:30

Количество жертв ЧП на свердловском заводе "Русский хром" увеличилось до 2 человек

© РИА Новости. Павел Лисицын
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Второй пострадавший при замыкании трансформатора на заводе "Русский хром 1915" в Первоуральске (Свердловская область) скончался в пятницу, сообщает пресс-служба следственного управления СКР региона.

"Сегодня, 14 февраля, утром и в дневное время скончались уже двое из троих пострадавших (на заводе "Русский хром" - ИФ)", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в следственном управлении, умерла женщина, находившаяся с ожогами в больнице N40 Екатеринбурга.

Ранее в медучреждении агентству сообщали, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.

Состояние третьей пострадавшей при ЧП на заводе по-прежнему тяжелое.

"Женщина в том же самом состоянии, без изменений. Находится в искусственной коме, подключена к аппарату вентиляции легких", - сообщили агентству в пресс-службе городской больницы Первоуральска, где находится пострадавшая.

13 февраля в цехе пароснабжения АО "Русский хром" в Первоуральске при переключении с основного электроснабжения на резервное произошло замыкание в трансформаторе. В результате происшествия сильные ожоги получили три человека, 14 февраля один из них скончался в больнице Первоуральска. Состояние остальных пострадавших врачи оценивали как крайне тяжелое.

Происшествие на работу завода не повлияло.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). После смерти одного из пострадавших следствие решает вопрос о переквалификации статьи на более тяжкую.

АО "Русский хром 1915" специализируется на производстве хромовых соединений технической и реактивной квалификации. "Русский хром 1915" входит в MidUral Group. MidUral Group - вертикально-интегрированный химико-металлургический комплекс предприятий, специализирующихся на выпуске лигатур и ферросплавов для потребностей специальной металлургии, а также на производстве химической продукции на основе хромовых солей.

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