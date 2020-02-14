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14.02.20 14:06

Росприроднадзор: выброс парафина на Куршской косе не нанес ущерба окружающей среде

© РИА Новости. Игорь Зарембо
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Выброс парафина на побережье в российской части Куршской косы (Калининградская область) в конце января не отразился на состоянии окружающей среды.

Как сообщили "Интерфаксу" в Балтийско-арктическом межрегиональном управлении Росприроднадзора, отдел государственного надзора на море по Калининградской области обследовал прибрежную полосу и акваторию Балтийского моря от Зеленоградска до населенного пункта Морское.

"Негативного влияния на окружающую среду в ходе рейдового обследования не установлено", - говорится в ответе управления на запрос "Интерфакса".

В ведомстве подчеркнули, что парафин по своим составу и свойствам не представляет угрозы для окружающей среды.

Всего, по данным управления, сотрудники нацпарка "Куршская коса" собрали с побережья около 60 кг парафина.

Как сообщалось, 30 января на участке морского побережья Куршской косы от поселка Рыбачий до поселка Морское обнаружены куски парафина, объем которого был незначителен. В основном встречались крупные куски, расположенные друг от друга на большом расстоянии. Сотрудники нацпарка "Куршская коса" завершили сбор выбросов 1 февраля.

Выбросы парафина фиксировались на побережье Калининградской области и ранее. Контролирующие органы приходили к выводу, что вещество попадает в море с судов, которые промывают им топливную систему в жидком виде. Попадая в воду, парафин затвердевает в виде кусков и выносится волнами на берег.

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