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14.02.20 14:09

Апелляционный суд отказался освободить из СИЗО обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

© РИА Новости. Андрей Старостин
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным продление ареста до середины марта обвиняемой в шпионаже экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, которая ранее была освобождена из СИЗО по решению этого же суда, но возвращена под стражу кассационной инстанцией, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Московского городского суда от 10 декабря 2019 года о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемой Цуркан до 14 марта 2020 года оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - говорится в решении суда.

Как сообщалось, 16 января Первый апелляционный суд по жалобам защиты отменил указанные решения Мосгорсуда, изменив Цуркан меру пресечения на запрет определенных действий.

Однако Генпрокуратура не согласилась с решением апелляционной инстанции и обжаловала его в кассационный суд, который 7 февраля пришел к выводу об ошибочности выводов нижестоящего суда и направил дело на новое апелляционное рассмотрение, при этом снова поместив Цуркан, которая успела провести на свободе 23 дня, под стражу.

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