Дезинфекцию от грызунов и паразитов проведут в Третьяковке

14.02.20 14:30

© РИА Новости. Сергей Пятаков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - В Третьяковской галерее опровергли информацию о проведении дезинфекции от коронавируса в корпусах галереи, обработка будет проведена от крыс и мышей.

Ранее в СМИ появилась информация, что Третьяковскую галерею дезинфицируют из-за коронавируса. Обработку якобы предполагалось провести во всех объектах галереи, в том числе в здании на Лаврушинском переулке и на Крымском Валу. Связано это с тем, что в галерее большой поток посетителей. По данным изданий, на обработку планировалось потратить около 2 млн рублей.

"Новость ложная. Мы никакую дезинфекцию не проводим", - сообщили "Интерфаксу" в галерее.

В пресс-службе уточнили, что в ближайшее время галерея планирует проводить дезинфекцию от мышей, крыс и паразитов.

Новый коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года.

Как сообщалось, источником коронавируса китайские ученые называют змей. Известно, что первые заболевшие в городе Ухань посещали оптовый рынок или работали там. На рынке продавали морепродукты, а также животных - змей, птиц, летучих мышей. После вспышки пневмонии его закрыли на карантин.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 мск четверга) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 63,8 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован почти в 1,4 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 55,7 тыс. человек, состояние 10,2 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, более 6,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.