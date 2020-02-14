Карантин по гриппу и ОРВИ отменяется в школах Самарской области

14.02.20 14:36

© РИА Новости. Антон Уницын

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Самарской области приняли решение снять с 17 февраля карантин, введенный две недели назад во всех образовательных учреждениях для профилактики простудных заболеваний, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Поволжье" в министерстве здравоохранения региона.

"Ограничительные меры по гриппу и ОРВИ в Самарской области сняты с понедельника 17 февраля", - сказал собеседник агентства.

Карантин во всех образовательных организациях Самарской области действовал с 3 по 14 февраля в связи с сезонным ростом простудных заболеваний в регионе.