Организатор финансовой пирамиды задержан в Северной Осетии

14.02.20 14:46

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы задержали председателя кредитного потребительского кооператива "Сберкасса Алания", обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и фальсификации отчетности, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Северной Осетии.

"Обвиняемый был задержан, ему предъявлено обвинение. В рамках расследуемого уголовного дела следователями и оперативными сотрудниками проведены обыска по месту жительства и работы обвиняемого с целью обнаружения документов и предметов, имеющих значение по уголовному делу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время ему изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются другие эпизоды незаконной деятельности обвиняемого.

Ранее сообщалось, что в отношении председателя кредитного потребительского кооператива (КПК) "Сберкасса Алания" возбудили шесть уголовных дел.

По версии следствия, с 5 февраля 2016 по 31 октября 2019 года председатель КПК "Сберкасса Алания" привлек более 288,5 млн рублей. у физических лиц. Кооператив предлагал выплату дохода лицам, чьи деньги привлечены ранее, за счет средств вновь привлеченных вкладчиков при отсутствии инвестиционной и иной законной предпринимательской деятельности.

Также были установлены четыре жителя республики, у которых обвиняемый взял 3,1 млн рублей под проценты и в последующем распорядился по своему усмотрению.

Помимо этого, скрывая банкротство, он изготовил отчет о деятельности КПК за 2018 год, куда внес ложные сведения о финансовом положении предприятия. Отчет был отправлен в Центральный банк РФ.

Уголовные дела завели по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размере), ч.1 ст.172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации) и ч.2 ст.172.2 УК РФ (организация деятельности с привлечением денег физических лиц в особо крупном размере), они объединены в одно производство.