"Массандра" пытается взыскать с подмосковного дистрибьютора 159 млн руб. долга

14.02.20 14:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Московской области назначил на 17 марта предварительное заседание по рассмотрению иска производственно-аграрного объединения "Массандра" (один из крупнейших винзаводов Крыма, пгт Массандра) к ООО "Винторг" (Люберцы, Московская область) о взыскании 158,856 млн рублей долга.

"Исковое заявление ГУП республики Крым "Производственно-аграрное объединение "Массандра" принять к производству. Назначить предварительное судебное заседание на 17 марта 2020 года", - говорится в принятом на текущей неделе определении суда, размещенном в картотеке арбитражных дел.

Речь идет о задолженности по договору поставки от 21 декабря 2018 года. Подробности документа и суть претензий в определении суда не указаны.

Представитель "Массандры" ранее в комментарии "Интерфаксу" называл дистрибьюторскую компанию "Винторг" новым партнером винзавода, отмечая, что благодаря ему налажены более стабильные поставки продукции предприятия из Крыма на материковую часть России.

Между тем другим определением Арбитражный суд Московской области отказал "Массандре" в наложении ареста на имущество "Винторга", а именно на 1 млн 749 тыс. 776 штук бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей за акцию, которые составляют 50% уставного капитала АО "Симферопольский винодельческий завод" (Симферополь, Крым).

"В удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер по делу отказать. Определение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд", - постановил суд.

"Массандра" указывала, что необходимость принятия обеспечительных мер обусловлена "неисполнением ответчиком своих обязательств по спорному договору поставки, значительностью суммы основного долга". Это, по мнению истца, "свидетельствует о существовании угрозы неисполнения решения суда", говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

"Сам по себе факт наличия существенной задолженности не свидетельствует о невозможности исполнения ответчиком судебного акта по настоящему делу без принятия заявленной обеспечительной меры, при том, что истцом не указаны обстоятельства, свидетельствующие об ухудшении финансового состояния ответчика", - решил суд.

"Кроме того, заявленные истцом обеспечительные меры несоразмерны заявленным в рамках настоящего дела требованиям и могут нарушить права и интересы АО "Симферопольский винодельческий завод", могут явиться препятствием для осуществления обществом нормальной деятельности, что является недопустимым", - подчеркнул Арбитражный суд Московской области.

"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство России зимой 2019 года - в собственность Крыма. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Массандра" после этого сменила статус с ФГУП на ГУП, сейчас 100% уставного капитала винзавода принадлежат Минсельхозу Крыма. Руководство региона заявило о планах акционирования и дальнейшей продажи предприятия.

"Массандра" в 2019 году увеличила производство вина на треть по сравнению с 2018 годом - до 20 млн бутылок.

Как сообщалось, "Винторг" в декабре 2019 года стал победителем аукциона по продаже 100% акций крымского АО "Симферопольский винодельческий завод", стоимость сделки равна начальной цене - около 249,229 млн рублей. Акции выставляло на продажу министерство имущественных и земельных отношений Крыма.

"Винторг" зарегистрирован в 2000 году, основная деятельность - оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бизнесмен Андрей Аглаев через ООО "Эсперро" (Люберцы), в уставном капитале которого ему принадлежат 99%, является бенефициаром "Винторга", еще 1% - у Ирмы Манджгаладзе (сведения на конец 2019 года).

Выручка "Винторга" в 2018 году выросла по сравнению с 2017 годом на 44%, до 3,409 млрд рублей, чистая прибыль составила всего 11 тыс. рублей против 3,535 млн рублей чистой прибыли в 2017 году.

Симферопольский винзавод работает более 55 лет, производит коньяки по классической технологии и виноградную водку (граппу). По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка винзавода в 2018 году составила 26,072 млн рублей (на 1,3% меньше, чем годом ранее), чистый убыток - 23,658 млн рублей против чистой прибыли 128 тыс. рублей в 2017 году.