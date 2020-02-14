РНКБ намерен начать сбор заявок на бонды санкционного листинга на 3 млрд руб. 18 февраля

14.02.20 14:51

© РИА Новости. Владимир Астапкович

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Российский национальный коммерческий банк (РНКБ, Симферополь, крупнейший банк Крыма) планирует 18 февраля начать собирать заявки на 3-летние бонды объемом 3 млрд рублей с офертой через год, говорится в сообщении эмитента.

"Дата начала направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительный договор: 18 февраля 2020 года", - говорится в материалах финучреждения.

Заявки будут приниматься с 11:00 до 15:00 мск.

Ранее, в начале текущей недели, такую же дату назвал "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Техразмещение выпуска запланировано на 20 февраля.

Бонды будут размещаться на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ), на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний. Согласно данным биржи, банк размещает 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

Как сообщалось, организатором размещения выступает банк "Россия" (находится под санкциями за работу, в том числе, на территории Крыма).

Выпуск облигаций РНКБ был зарегистрирован в конце декабря 2019 года. Банк впервые выходит на публичный долговой рынок. Ориентир ставки 1-го купона - 7,70% годовых.

При этом для данного выпуска в дальнейшем планируется листинг и на "Московской бирже" (MOEX: MOEX). Торги на "Московской бирже" начнутся после включения бумаг в 3-й уровень ее листинга. Предполагалось, что этот процесс займет от 7 до 14 дней с даты размещения на СПВБ.

Банк в своем сообщении называет датой размещения на "Московской бирже" 2 марта.

Как сообщалось, в конце октября 2019 года совет директоров РНКБ утвердил программу биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках 10-летней программы облигации будут размещаться на срок до 10 лет.

Это первое размещение на "санкционной" бирже. В самом банке ранее подтвердили "Интерфаксу" эту информацию, отметив, что "РНКБ рассчитывает на широкий круг инвесторов - в первую очередь банки, пенсионные фонды и управляющие компании".

В середине октября прошлого года замминистра финансов России Алексей Моисеев говорил журналистам, что РНКБ и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) станут акционерами "санкционной" биржи.

Отвечая на вопрос, какие эмитенты, помимо РНКБ, интересовались возможностью размещать свои бумаги на "санкционной" бирже, замминистра говорил, что "высказали желание большое количество разных (компаний - ИФ). Вам и так очевидно, кто это может быть - все из SDN List".

Банк России все еще является акционером СПВБ, на основе которой создана биржа для листинга российских санкционных компаний, сказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина журналистам 13 февраля. ЦБ РФ владеет 8,9% акций биржи.

"Что касается "Санкт-Петербургской валютной биржи", мы (выход из состава ее акционеров - ИФ) не обсуждали, предложений (по выкупу доли - ИФ) не слышали. Пока ничего не собираемся делать с нашим участием там", - сказала председатель Банка России.

РНКБ, принадлежащий государству, по итогам 2019 года занял 37-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". РНКБ является системообразующим банком республики Крым.

Министерство финансов США включило банк в Specially Designated Nationals List (SDN List) в марте 2014 года. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.