Экс-глава службы капстроительства Крыма получил 4 года колонии за злоупотребления

14.02.20 14:55

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Самарской области вынес обвинительный приговор бывшей главе службы капитального строительства Крыма Светлане Моравской, обвинявшейся в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона.

"Суд приговорил Моравскую к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, бывшей чиновнице в течение трех лет запрещено занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями на государственной и муниципальной службе.

Как сообщалось, в октябре 2018 года против Моравской было возбуждено дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Моравская возглавила службу капитального строительства Крыма в 2017 году, до этого она на протяжении нескольких лет работала в Самаре на аналогичной должности - директором управления капитального строительства Самарской области.

По данным следствия, Моравская в рамках госконтракта по строительству берегоукрепления у села Рождествено Самарской области приняла и оплатила работы компании-подрядчику, при этом подрядчик якобы использовал более дешевые материалы, похитив таким образом 28,2 млн рублей. Установленный в суде ущерб министерству строительства Самарской области превысил 270 млн рублей.