Ростовская область почти удвоила затраты на расселение из аварийного жилья

14.02.20 14:58

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Ростовская область в 2019 году направила на расселение из аварийного жилищного фонда 1,2 млрд рублей, сообщается на сайте правительства региона.

В управлении информационной политики правительства Ростовской области агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что в 2018 году на эти цели было направлено 683,3 млн рублей. Таким образом, в прошлом году затраты выросли в 1,8 раза.

"По плану 2019 года необходимо было расселить 140 человек, однако, новое жилье и выплаты на приобретение квартир получили 1,72 тыс. жителей региона. Общая площадь расселенного жилья составила 29,3 тыс. кв. метров", - сказал заместитель губернатора региона Виктор Вовк, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В сообщении отмечается также, что к расселению аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года, в Ростовской области приступили с января 2019 года. В настоящее время требующие расселения дома расположены в 13 муниципальных образованиях области: Белокалитвинский, Миллеровский, Сальский, Тацинский, Цимлянский районы, а также города Гуково, Донецк, Зверево, Новошахтинск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" утвержден региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который предусматривает до конца 2024 года расселить 8,8 тыс. жителей со 159 тыс. кв. метров. На эти цели предусмотрено 8,8 млрд рублей, большую часть которых выделяет Фонд содействия реформированию ЖКХ (более 7,2 млрд рублей).