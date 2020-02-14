Красноярский край в 2020г намерен увеличить ввод жилья на 10%

14.02.20 15:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Красноярский край в 2020 году планирует ввести 1,3 млн кв. метров жилья, что на 10% больше, чем в 2019 году, заявил в интервью агентству "Интерфакс-Сибирь" министр строительства Красноярского края Сергей Козупица.

"У нас по показателям, установленным национальным проектом, планируется ввести 1,305 млн кв. метров жилья (...). Это - амбициозная задача, которая нам по плечу, ведь сейчас только в Красноярске одновременно в процессе строительства находится 2,5 млн кв. метров жилья (229 объектов). Мы осознаем, что необходимо просто добросовестно работать в ежедневном режиме, чтобы эти 2,5 млн успешно довести до конца и ввести", - заявил министр.

В региональном Минстрое ожидают роста показателей по жилищному строительству в связи с началом реализации проекта по обеспечению служебным жильем для работников бюджетной сферы, продолжением возведения социального жилья, а также жилплощадей на смену ветхим и аварийным домам.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в регионе было введено 1,192 млн кв. метров жилья, что на 3,4% больше, чем в 2018 году.

Полностью текст интервью с Сергеем Козупицей доступен на сайте агентства "Интерфакс-Сибирь".