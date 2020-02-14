Правительство РФ готовит отмену ограничений на закупку ряда зарубежных лекарств

14.02.20 15:21

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ряду ведомств до 12 марта представить предложения по отмене ограничений на закупку ряда иностранных препаратов для лечения социально-значимых заболеваний.

"Минздраву России, Минпромторгу России, Минфину России, Минэкономразвития России и ФАС России представить предложения о возможности отмены ограничений в отношении отдельных лекарственных препаратов, используемых при социально-значимых заболеваниях", - сообщили в пресс-службе правительства.

Эти ограничения были введены постановлением правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289 "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Срок исполнения поручения установлен 12 марта. Соответствующее решение было принято по итогам совещания о совершенствовании онкологической медицинской помощи, которое Мишустин провел в пятницу.

Росздравнадзору до 14 апреля поручено провести сравнительный анализ соответствия лекарственных препаратов российского производства, применяемых при лечении онкологических заболеваний, оригинальным лекарственным препаратам. В том числе должны быть проведены проверки соответствия этих лекарств, находящихся в гражданском обороте, обязательным требованиям к их качеству.