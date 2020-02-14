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14.02.20 16:20
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
"Стало известно о том, что прибывшими представителями аварийно-спасательной службы аэропорта Сабетты из кабины вертолета были извлечены два члена экипажа, которые в результате произошедшего погибли", - говорится в сообщении.
В центре медицины катастроф региона агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что погибшие - командир воздушного судна и бортмеханик.
Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, причины происшествия устанавливаются.
"В соответствии с поступившей информацией с места происшествия, командир воздушного судна, бортмеханик погибли. Третий член экипажа, а также 7 пассажиров выбрались из воздушного судна самостоятельно", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ход и результаты проверки находятся на контроле Уральского транспортного прокурора.
Жесткая посадка вертолета авиакомпании "Скол" из-за сложных метеоусловий произошла в 400-500 метрах от аэропорта Сабетта. Вертолет следовал с Гыданского полуострова в Сабетту.
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, вертолет сломал все лопасти, попав в снежную бурю. При столкновении с землей он перевернулся.
По предварительной информации, на борту находилось 10 человек, в том числе три члена экипажа.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Газпром нефть", "на борту находились сотрудники "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения". Среди сотрудников компании пострадавших нет".
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