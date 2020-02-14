Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

14.02.20 16:20

© РИА Новости. Виктор Бельцов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Два члена экипажа погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

"Стало известно о том, что прибывшими представителями аварийно-спасательной службы аэропорта Сабетты из кабины вертолета были извлечены два члена экипажа, которые в результате произошедшего погибли", - говорится в сообщении.

В центре медицины катастроф региона агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что погибшие - командир воздушного судна и бортмеханик.

Уральской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, причины происшествия устанавливаются.

"В соответствии с поступившей информацией с места происшествия, командир воздушного судна, бортмеханик погибли. Третий член экипажа, а также 7 пассажиров выбрались из воздушного судна самостоятельно", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ход и результаты проверки находятся на контроле Уральского транспортного прокурора.

Жесткая посадка вертолета авиакомпании "Скол" из-за сложных метеоусловий произошла в 400-500 метрах от аэропорта Сабетта. Вертолет следовал с Гыданского полуострова в Сабетту.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, вертолет сломал все лопасти, попав в снежную бурю. При столкновении с землей он перевернулся.

По предварительной информации, на борту находилось 10 человек, в том числе три члена экипажа.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Газпром нефть", "на борту находились сотрудники "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения". Среди сотрудников компании пострадавших нет".